Bim-Linien drei Monate gesperrt: „Es wird zach!“

„Operation am offenen Herzen“ nennt Holding-Graz-Vorstand Mark Perz die Großbaustelle, die zum Teil schon am Freitag startet: Das Straßenbahnnetz in Richtung Westen wird erneuert, die Annenstraße ist dreieinhalb Monate für Bims gesperrt, ebenso die Bahnhofs-Unterführung und die Eggenberger Straße. Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen – doch es wird eng werden.