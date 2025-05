Mysteriöser Einbruch in Sennerei „Käse Rebellen“

Gegen 4.50 Uhr am Samstag brachen bislang Unbekannte in die Sennerei „Käse Rebellen“ in der Tiroler Gemeinde Zell am Ziller ein. Dazu zwängten sie zuerst das westseitig gelegene Fenster auf, um ins Objekt zu gelangen, wie die Polizei mitteilt. Danach wurde die nordseitig gelegene Seitenscheibe der Eingangstür durch massive Gewalt mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen, um in den Aufenthaltsraum zu gelangen, führt die Exekutive weiter aus.