Pkw auf Radweg! Bikerin stürzte, Lenker fuhr davon

Frau wich Auto aus und stürzte

Auch am Freitag kam es zu einem schweren Unfall! Eine 37-jährige Kroatin war in Innsbruck am Herzog Siegmund Ufer am Rad- und Gehweg unterwegs und fuhr in Richtung Innenstadt. In der Unterführung kam ihr ein silberner Volvo mit italienischem Kennzeichen entgegen.