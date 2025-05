Schützenpanzer & Drohnen treffen auf 1300 „Mann“

Bis zu 950 Schweizer, 150 deutsche und 200 österreichische Soldaten erproben noch bis 9. Mai am Truppenübungsplatz in Allentsteig die „Zukunft der Bodentruppen“. Neben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner machte sich auch ihr Amtskollege aus der Schweiz, Bundesrat Martin Pfister, höchstpersönlich ein Bild von der TRIAS25 – einer groß angelegten Militärübung. Mit dem Besuch im Waldviertel absolviert Pfister seine erste Auslandsreise als neuer Verteidigungsminister. Nach einem kurzen Austausch zu aktuellen sicherheitspolitischen Fragen und Entwicklungen ging es für beide dann in den „Einsatz“ am Truppenübungsplatz.