Hirscher zum Comeback: „Ich mag schon – ich mag!“

Kein Olympia-Fan

Dass in der nächsten Saison mit den Olympischen Spielen im Februar 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo ein Highlight ansteht, spielt bei seinen Comeback-Überlegungen aber keine Rolle. „Ich war nie ein sonderlicher Fan der Olympischen Spiele. Von dem her hat das überhaupt keine Prio. Schladming, Kitzbühel, da rührt sich mehr“, gab er Einblick in seine Motivation.