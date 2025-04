Hirscher angelt mit Van Deer nach Vize-Weltmeister

Mit Ginnis würde der achtfache Gesamt-Weltcupsieger nicht nur den Vize-Weltmeister von 2023 an Land ziehen, sondern auch erstmals einem Exoten eine zweite Chance bieten. Schließlich absolvierte Ginnis in der abgelaufenen Saison nur zwei Rennen. In Levi schied er aus, in Gurgl reichte es zu einem 19. Platz, danach musste der 30-jährige Grieche wegen einer schmerzhaften Knie-Verletzung unters Messer und die Saison vorzeitig beenden.