SPD-Basis stimmt zu: Deutsche Koalition steht

Dabei wird die neue Regierung eine Verschärfung der Abschieberegeln ins Auge fassen – von Tag eins weg, wie jüngst die CDU betonte. „Jeder, der illegal nach Deutschland einzureisen versucht, muss vom 6. Mai an damit rechnen, dass an der deutschen Grenze Schluss ist“, erklärte der designierte Kanzleramtsminister Thorsten Frei gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. SPD und Union würden zudem „vom ersten Tag an die Personenkontrollen an den deutschen Grenzen ausweiten und intensivieren“.