Zweimal Unbeliebtester | Feuchter Wettex

Feuchter Wettex. Es wurde hier schon mehrmals erwähnt: Bei der Wahlkampf-Schlusskundgebung der FPÖ vor den Nationalratswahlen im vergangenen September donnerte der Wiener Ober-Blaue Dominik Nepp als Vorredner von Herbert Kickl vor dem Steffl ins Publikum, spätestens 2025 werde man den Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig „mit dem nassen Fetzen aus dem Rathaus jagen“. Was man damals schon ahnte, weiß man seit Sonntag Abend mit Sicherheit: Diese blaue Mission ist gescheitert. Der „nasse Fetzen“ war höchstens ein feuchter Wettex, Michael Ludwig kam bei den Gemeinderatswahlen auf beinahe doppelt so viele Stimmen wie Dominik Nepp. Und doch bleibt die FPÖ auf dem „Fetzen“-Kurs, zumindest deren Bundesparteiobmann. Oder wie Claus Pándi heute in der „Krone“ schreibt: „Beim nächsten Mal werde Dominik Nepp die SPÖ aus dem Wiener Rathaus kicken, krähte Kickl am Wahlabend in das Mikrofon. Wer die Szene im Fernsehen sah, merkte dem verlegen zu Boden schauenden Nepp an, dass ihm sein Chef ein wenig peinlich war.“ Ja, da könnte man fast vermuten, dass Nepp auch im vergangenen September auf dem Stephansplatz der nasse Fetzen von seinem Parteichef in den Mund gelegt worden war.