Porno-Star bekam von Nottingham Forest Hausverbot

„Tue Gutes für ihre Gesundheit“

„Ich habe in meinen sozialen Netzwerken gepostet: ‘Hey Jungs, ich werde beim Spiel sein und würde danach gerne mit euch drehen‘. Ich wollte sie ermutigen und ihnen eine gute Zeit bereiten. Ich denke auch, dass die Fans weniger trinken, wenn ich sie unterhalte. So tue ich auch etwas Gutes für ihre Gesundheit“, rechtfertigt der für Sex-Partys bekannte Porno-Star schließlich die nicht ganz so geheime Aktion. Schließlich folgen ihr allein auf Instagram knapp 570.000 User.