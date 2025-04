Weitere Tiere in Murtaler Tierheim eingeschläfert

Das Tierheim stößt nun an seine Grenzen: „Wir sind bereits am Rande unserer Kapazitäten“, so Leitner. Am Montagabend ruft das Tierasyl deshalb via Facebook zu Spenden auf. Benötigt werden vor allem Sachspenden wie Halsbänder, Geschirre, Plastikhundebetten, Fleece-Decken und Welpenfutter. Die Spenden können direkt im Tierheim abgegeben oder per Post geschickt werden.