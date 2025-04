„Goldene Pässe“ auf Malta verstoßen gegen EU-Recht

„Goldene Visa“ weiterhin möglich

Ähnliche Programme wie auf Malta gibt es weiterhin in Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und Österreich. Die genannten Länder „Goldene Visa“ an. Durch Investitionen, die je nach Staat variieren kann man sich eine Aufenthaltsgenehmigung erkaufen. Für die Erlangung einer Staatsbürgerschaft sind dann aber weitere Kriterien zu erfüllen. In Österreich ist ein Antrag bekanntlich erst nach zehn Jahren möglich.