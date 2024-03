Neue Regeln für „Goldene Visa“ in Griechenland

Die Geldsumme, die investiert werden muss, wurde jetzt deutlich erhöht. So sind in beliebten Gegenden wie Attika, Thessaloniki, Mykonos, Santorin und bei Inseln mit mehr als 3100 Einwohnerinnen und Einwohnern jetzt 800.000 Euro fällig. In anderen Regionen müssen mindestens 400.000 Euro bezahlt werden.