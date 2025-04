Pokal-Zauber! Wo Underdogs Geschichte schreiben

Der Pokal hat seine eigenen Regeln – das hat sich in Österreich auch in dieser Saison bewahrheitet! Der WAC und der TSV Hartberg machen sich am Donnerstag im Finale um den ÖFB-Fußball-Cup Hoffnungen auf den ersten großen Titel der Klubgeschichte. Vom Zauber des Pokal-Bewerbs durften sich in Österreich aber schon einige Vereine erfüllen lassen. Ein kurzer Blick in die Fußball-Geschichtsbücher zeigt dir bisher größten Überraschungen: