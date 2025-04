Höllenritt durch die USA mit neuer „Leichtigkeit“

„Ich will gewinnen“

Dennoch wird der Extremsportler ab 10. Juni den Höllenritt erneut in Angriff nehmen. Nach Platz zwei in seinem Premierenjahr (Zielankunft nach 8 Tagen und 23 Stunden) kennt Kaufmann auch nur ein Ziel: „Ich will gewinnen“, stellte der 31-Jährige bei der RAAM-Präsentation am Montag in der VIP-Lounge von Sponsor IMMOunited in der Linzer Raiffeisen Arena klar. Dabei sollen auch ein paar Anpassungen helfen.