29 Millionen Kanadier wählen neues Parlament

Beide große Parteien streben mindestens 172 Sitze an, was der absoluten Mehrheit im Parlament in Ottawa entspricht. Insgesamt werden 343 Sitze vergeben. Die Abgeordnete werden nach dem Mehrheitswahlrecht direkt in den Wahlkreisen gewählt. Kleinere Parteien, die antreten, sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die Grünen sowie die Regionalpartei Bloc Québécois.