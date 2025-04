Warum Meinl-Reisinger die heimliche Siegerin ist

Sie hat hoch gepokert – und gewonnen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ging volles Risiko, als sie kurz vor dem Start des Wien-Wahlkampfs den gesetzten Spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr in ein Ministeramt hievte. Stattdessen trat die völlig unbekannte Bettina Emmerling als Spitzenkandidatin an. Alles andere als optimale Voraussetzungen, trotzdem legten die NEOS 2,3 Prozentpunkte zu – eine Koalition mit der SPÖ in Wien geht sich locker aus. Meinl-Reisinger kürte sich mit diesem Coup zur heimlichen Siegerin des Wahlabends.