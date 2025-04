Dachbox aus Garage in der Stadt Salzburg gestohlen

Die Eigentümer des Autos hatten ihren Pkw in einer privaten Tiefgarage im Salzburger Stadtteil Riedenburg geparkt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stiegen unbekannte Täter in die Garage ein und nahmen die Dachbox samt Trägern und Inhalt mit. Die Höhe des Schadens beträgt laut Polizei mehr als 1500 Euro.