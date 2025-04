Ilzer in Rage wegen „Skandal-Entscheidung“

Hoffenheim muss weiter zittern

Angesichts der hartnäckigen Gerüchte um seine baldige Ablöse hätte Ilzer ein Erfolgserlebnis gut gebrauchen können. So könnte es für die TSG im Abstiegskampf noch eng werden. Der Abstand zum Liga-16. Heidenheim ist auf fünf Zähler geschrumpft, nachdem der baden-württembergische Rivale am Freitag in Stuttgart gewonnen hatte. Drei Spiele hat Hoffenheim noch vor sich, zwei davon auswärts gegen Mönchengladbach und Wolfsburg, in der letzten Runde warten die dann wohl bereits meisterlichen Bayern. Der 16. Platz bedeutet die Teilnahme an der Relegation nach der Saison, der 17. steigt direkt in die zweite Liga ab.