80 Jahre Wiedererrichtung der Republik

FPÖ-Chef Herbert Kickl nutzte das Jubiläum für eine Schelte. Unabhängigkeitserklärung, Staatsvertrag und Neutralitätsgesetz seien die Grundlage für den Wohlstand der folgenden Jahrzehnte gewesen. Dieses Fundament sei aber „durch falsches politisches Handeln“ der Regierenden vergangener Jahre verlassen worden, so Kickl per Aussendung. „Gerade in Zeiten, in denen unsere Souveränität durch zentralistische Bestrebungen der EU und anderer supranationaler Organisationen bedroht wird, in denen die Neutralität durch blinde Parteinahme für eine Kriegspartei und ein Militärbündnis ausgehöhlt und so ihr sicherheits- und friedenstiftender Charakter beiseitegeschoben wird, in denen unser hart erarbeiteter Wohlstand sukzessive vernichtet wird und Politiker die Interessen anderer über jene des eigenen Volkes stellen, ist es von besonderer Bedeutung, dagegenzuhalten und Österreich vor all diesen Übergriffen zu schützen.“