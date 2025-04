Wer wird entlastet? | Alle Wege nach Rom

Alle Wege nach Rom. Nicht nur Donald Trump und Co. zieht es dieser Tage nach Rom, auch viele sogenannte „Normalsterbliche“ wollen den verstorbenen Papst Franziskus auf seinem letzten Weg begleiten. Nicht alle tun das mit dem Flugzeug. Sprichwörtlich heißt es bekanntlich, alle Wege führen nach Rom. Und so erreicht man die Stadt am Tiber aus Österreich ja schließlich auch mit dem ÖBB-Nightjet. Es dauert – je nachdem, wo man abreist, 12 bis 15 Stunden. „Krone“-Redakteur Gerald Schwaiger, der unser Team (Michael Pichler, Lukas Luger und Imre Antal) rund um das samstägliche Franziskus-Begräbnis verstärkt, reiste in der Nacht auf gestern an. Und berichtet unter anderem von einem Grazer „Dreimäderlhaus“ – Oma, Mama und Mädchen -, das mit ihm reiste und in Rom „den Hauch der Geschichte spüren möchte“. Er erzählt auch von der vierköpfigen Pilgergruppe, die am liebsten die Nacht im Zug durchmachen will – dann aber doch vom Schaffner zur Ruhe gemahnt wird. Nun reihen auch sie sich ein in den schier unendlichen Strom der Franziskus-Pilger – allein am Begräbnistag wird mit einer halben Million Menschen im und rund um den Vatikan gerechnet. Ja, er war schon ein bedeutender Mann, dieser Papst.