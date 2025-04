Dürre Esche fiel Pensionist (72) auf den Kopf

Ein Pensionist war am Mittwochabend in Bad Ischl alleine mit Forstarbeiten in einem Wald beschäftigt. Er wollte zwei Bäume entfernen, die ineinander verhakt waren. Eine dürre Esche brach ab und fiel dem 72-Jährigen auf den Kopf. Der Mann konnte sich schwer verletzt noch zu einem Weg schleppen, wo ihn zwei Wanderer fanden und die Rettungskette in Gang setzten.