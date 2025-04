Führerschein: PS-Regulierung für Fahranfänger?

Die Zahl der Raser ist im Vorjahr in Kärnten, wie berichtet, um 54.144 Anzeigen auf 540.130 gesunken. Immer noch eine beängstigende Bilanz – zumal Extremfälle regelmäßig für Schlagzeilen und mittlerweile auch für Beschlagnahmungen der Pkw sorgen. Gerade in den vergangenen Wochen geraten vor allem junge Lenker und Führerscheinneulinge, die weit über das „Ziel hinausschießen“, in das Visier der Polizei .