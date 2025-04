Pogacar siegt mit Rufzeichen bei Fleche Wallonne!

Die Entscheidung fiel wie üblich in Huy, allerdings wartete Pogacar nicht bis kurz vor dem Ziel mit seiner Attacke. An der steilsten Stelle, kurz nach der Hälfte des 1,3 Kilometer langen Hügels, trat der 26-Jährige an – kein Konkurrent war der Intensität gewachsen. Die hoch gehandelten Belgier Thibau Nys und Remco Evenepoel mussten sich mit den Rängen acht und neun begnügen.