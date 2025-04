Kennzeichen gestohlen, Pickerl für Moped fehlte

Gegen 19.30 Uhr wurde der 18-jährige Mopedlenker im Zuge von routinemäßigen Kontrollen in Schwaz von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. „Dabei stellten die Beamten fest, dass das am Moped montierte Kennzeichen gestohlen und am Fahrzeug keine gültige Begutachtungsplakette angebracht war“, heißt es vonseiten der Ermittler.