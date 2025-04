26 Verletzte, aber keine Toten in Vorarlberg

Ein Andenken an ihre Oster-Ausfahrt erhalten noch 3177 Lenker, diese sind in eine Radar-Falle gefahren, ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit gelegt: 42 Personen saßen betrunken hinterm Steuer, vier waren von Suchtmitteln benebelt. Den Führerschein wurden gleich an Ort und Stelle der Kontrolle zehn Lenker los.