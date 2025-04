Plötzliches „Let‘s Dance“-Aus für Simone Thomalla!

Neubauer rückt nach

Ihr Danke gelte aber auch Profi-Tanzpartner Evgeny Vinokurov, der eine große Stütze für sie war. Er sei ihr „Trainer, Zuhörer und Verbündeter in vielen schönen und lustigen Stunden“ gewesen, so die 60-Jährige, „aber auch ein verständnisvoller Freund und Motivator gerade in den letzten drei Wochen, in denen mir meine Knie täglich Grenzen gesetzt haben. Ich werde Euch alle sehr vermissen!“