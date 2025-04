Blutige Osterbilanz: Ein Toter und 69 Verletzte

Der 31-jährige Steirer war am Ostersonntag von Ligist in Richtung Stainz unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Mann stürzte und zog sich schwerste Verletzungen zu, welchen er später im LKH Graz leider erlag (wir haben berichtet). Nicht der einzige schwere Verkehrsunfall, der sich an diesem Osterwochenende auf den steirischen Straßen ereignete.