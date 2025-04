Fahrradlenker angefahren ++ Pkw in Brand geraten

Zu mehreren Einsätzen wurden am Ostersonntag die steirischen Polizisten, Rettung und Feuerwehr gerufen. In Trieben wurde ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt, in Groß St. Florian geriet ein Auto in Brand. Zuvor war es wie berichtet zu einem tödlichen Motorradunfall in Ligist gekommen.