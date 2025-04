LIVE ab 18.30 Uhr: Steirer-Derby GAK – Hartberg

In der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga steht das doppelte Steirer-Duell an. In Graz und Hartberg matchen sich heute und am Freitag der GAK und TSV. Es geht unverändert eng zu, als Vorletzter hat der GAK nur vier Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Hartberger, die endgültig alle Abstiegsängste loswerden wollen. Setzt sich der Feldhofer-Trend fort, sind nur wenige Tore zu erwarten.