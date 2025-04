Schwarzfahrer schlug Zugbegleiter spitalsreif

Ein bislang unbekannter Täter stieg am Morgen des Ostermontags am Linzer Hauptbahnhof in einen Zug ein. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Zugbegleiters aus Wels konnte der Unbekannte keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Es kam zur Diskussion und der Mann beglich im Zug per Bankomatkarte die Fahrgeld-Nachforderung.