„Heute ist ein trauriger Tag für alle Menschen“

Nach Todesnachricht in Tracht auf den Weg gemacht

Am Weg dorthin befand sich der in Wien lebende Niederösterreicher Albert Eckhard. Der 63-Jährige warf sich, nachdem er die traurige Nachricht erhalten hatte, sofort in seine schönste Tracht. „Um die Pummerin zu hören“, verriet er der „Krone“. In welche Richtung sich die Kirche nun entwickle, werde man abwarten müssen, meint er. Der Tod am Ostermontag sei aber „natürlich ein spannendes Zeichen“.