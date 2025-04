Piastri völlig unbeeindruckt: „Kümmert mich wenig“

Oscar Piastri ist erstmals der Gejagte in der Formel 1. Mit seinem dritten Saisonsieg in Saudi-Arabien erklomm der Australier am Sonntag erstmals in seiner Karriere die Spitze der WM-Gesamtwertung. „Die Tatsache, dass ich führe, kümmert mich wenig“, gibt er sich allerdings völlig unbeeindruckt.