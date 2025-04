Erler mit Frantzen im Barcelona-Halbfinale out

Im slowenischen Koper ist die Ex-Weltranglisten-54. Julia Grabher auf ihrem langen Weg zurück nach einer Handgelenksverletzung nach ihrem ITF-Titel in Santa Margherita di Pula (ITA) am vergangenen Sonntag erneut in ein Endspiel eingezogen. Die Vorarlbergerin besiegte im Halbfinale des 60.000-Dollar-ITF-Turniers die topgesetzte Arantxa Rus (NED) 7:5,6:4. Holt sie am Sonntag den Titel, dann kehrt sie in die Top 250 zurück.