Für Lustenau geht es jetzt um die Existenz

Wenn Austria Lustenau am Ostermontag in Ried antritt, wartet auf die Hausherren eine Novität. Denn erstmals muss in der Innviertel-Arena in dieser Saison der Gäste-Sektor geöffnet werden, da sich für die Partie 200 Austria-Fans angekündigt haben. Jede Mannschaft in dieser Liga wäre froh, hätte sie solch treue Anhänger wie Lustenau.