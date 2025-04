Schinken-Wunder zu Ostern: Nahversorger sperrt auf

Doch nun kehrten Fragnerschinken, Geselchtes und bäuerliche Schmankerl zurück in die Vitrinen – zur großen Freude der gesamten Umgebung. „Dieses Osterfest hat für uns heuer eine ganz besondere Bedeutung“, sagt Seniorchef Erich Pfiel mit Tränen in den Augen. „Wir haben alles verloren – und dank der Hilfe von so vielen Menschen alles zurückgewonnen.“