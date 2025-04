Beim letzten Heimsieg stand die Austria Spalier

Eine Statistik, die wehtut, schon beim Hinschauen schmerzt. Da sind sich Spieler, Trainer und Fans einig, gibt’s keine zwei Meinungen. Am Sonntag startet Austria daheim gegen „Angstgegner“ Salzburg den nächsten Anlauf, soll die katastrophale Serie der Violetten nun endlich ein Ende nehmen. Denn seit 21 (!) Pflichtspielduellen wartet man mittlerweile auf einen Sieg. Seit dem Einstieg von Red Bull vor 20 Jahren holte Austria in 75 Partien gegen die Mozartstädter nur zehn Siege. Der letzte Erfolg gegen die Bullen ist lange her – am 27. Mai 2018 jubelten die Veilchen über einen 4:0-Erfolg. Damals musste die Austria wegen des Frauenlaufs im Prater vom Happel-Stadion nach Wr. Neustadt ausweichen.