Land warnt vor Seuchen-Einfuhr über Ostern

„Der erneute Ausbruch in Ungarn betrifft wieder einen Milchviehbetrieb, und zwar mit mehr als 850 Tieren. Diese müssen nun schnellstmöglich gekeult und entsorgt werden“, schildert Landesveterinärdirektor Peter Schiefer die dramatische Situation in Ungarn, nahe der österreichischen Grenze. Der Landesveterinärdirektor appelliert: „Tierische Rohprodukte aus Ungarn und der Slowakei sollen sicherheitshalber nicht eingeführt werden. Niemand soll sich in der Nähe möglicherweise infizierter Betriebe oder Maul- und Klauenseuchen--Sperrzonen aufhalten!“