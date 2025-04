Rapids Grgic: „Es kann so viel Sch*** passieren!“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Viel Leere. Ich habe versucht, ein paar Worte an die Mannschaft zu richten. Das fällt mir selbst gerade schwer. Wir können stolz sein auf das, was wir dieses Jahr in Europa erreicht haben. Es war eine schöne Reise, die auf eine traurige und kuriose Art und Weise leider jetzt zu Ende ist. Wir haben uns auf viel vorbereitet, aber nicht, dass wir mit Nachspielzeit 130 Minuten in Unterzahl spielen müssen. Irgendwann rutscht dann auch einmal ein Ball durch. Vom Spielverlauf her war es extrem bitter.“