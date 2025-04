Was tun gegen qualvollen Tod im Osterhaufen?

Das Osterfeuerheizen findet in Villach, am Samstag auf der Pontlwiese in Pogöriach in der Kreuztrattenstraße ab 18 Uhr statt. In Klagenfurt lädt der Brauchtumsverein Pokeritsch ebenfalls ab 18 Uhr zum gemeinsamen Verbrennen des Osterhaufens bei der alten Stadtgrenze ein.