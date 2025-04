„Vitalpinum“ reist mit Kraft der Pflanzen

Anbau bei einem Bauern, Verarbeitung im Vitalpinum

Große Pläne gibt es auch abseits der neuen Anlage. Eine Kooperation mit der Landwirtschaftlichen Lehranstalt in Lienz soll künftig dafür sorgen, dass größere Mengen an Lavendel selbst produziert werden können. „Wenn wir erfolgreich sind, bauen wir bei einem Bauern an und können die Ernte dann hier verarbeiten“, so Unterweger. Der Start in die Vitalpinum-Saison erfolgt bereits am 25. April.