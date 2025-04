Ronaldo winkt lukrativster Vertrag der Geschichte!

So soll Ronaldo, der seit Jänner 2023 in Saudi-Arabien kickt, für weitere zwei Jahre – ein Jahr plus Option auf ein weiteres – bis zu 400 Millionen Euro verdienen (3,8 Mio. Euro pro Woche, 22.800 Euro pro Stunde), dazu winkt eine Klubbeteiligung von fünf Prozent des Vereins – womit der Vertrag langfristig der lukrativste in der Fußball-Geschichte wird.