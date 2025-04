„The Stolen Girl“: Der Albtraum aller Eltern

Als Elisa und Fred am nächsten Tag ihre Tochter holen wollen, öffnet eine Putzfrau die Tür. In diesem Haus lebe niemand, es sei eine Ferienunterkunft. Von Rebecca, Josie und, am schlimmsten, von Lucia fehlt jede Spur. Für die Eltern beginnt ein nicht enden wollender Albtraum, der viele Fragen aufwirft: Wer ist Rebecca tatsächlich und warum ist ausgerechnet Lucia entführt worden? Was haben Elisas mysteriöse Vergangenheit und Freds Arbeit als Strafverteidiger mit dem ganzen zu tun?