Sturm-Mania: Alle Heimspiele schon ausverkauft!

„Unsere Anhänger müssen sich auch im internationalen Vergleich von keiner Fan-Szene verstecken.“ Auch beim heroischen 2:1 in Salzburg peitschten mehr als 1500 Fans die Schwarzen zum Sieg. „Wenn du rausgehst und siehst, wie viele Fans mitgekommen sind, macht das was mit einem Spieler. Dann liegt es natürlich an uns, dass der Funkte auch überspringt“, sagt der Sturm-Trainer, der beim Vormittagstraining am Mittwoch eine Schrecksekunde zu verdauen hatte.