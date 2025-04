Sieg gegen die Bullen verleiht Sturm jetzt Flügel

„Ein ganz wichtiger Sieg, der den Schwarzen eine breite Brust im Titelkampf gibt. Man hat gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Wie sie mit einem Mann weniger agiert hat, das war genial“, schwärmt „Bomber“ Mario Haas und erinnert sich an ein ähnliches Schlüsselspiel im Titelkrimi 1999. „Als wir in der vorletzten Runde nach dem Handspiel von Gili Prilasnig gegen den GAK noch mit 2:1 gewonnen haben, war uns allen klar: Wir schaffen es, verteidigen den Titel! Dieser Sieg war quasi der Knackpunkt.“