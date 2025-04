Baustellen-Sommer beginnt heuer schon nach Ostern

Mit täglich fast 80.000 Fahrzeugen zählt die A 1 bei der Landeshauptstadt zu den besonders stark frequentierten Autobahnabschnitten in NÖ. Das macht sich im Laufe der Jahre auch am Zustand der Fahrbahnen bemerkbar. Nach Ostern starten daher Sanierungsarbeiten auf der fünf Kilometer langen Strecke zwischen St. Pölten und Völlerdorf. Begonnen wird heuer mit der Richtungsfahrbahn Wien. Ab Dienstag erfolgt die Einrichtung der Baustelle, dabei können zeitweise einzelne Fahrstreifen gesperrt werden. Danach sollen aber in beiden Richtungen drei Spuren zur Verfügung stehen. 2026 wird dann die Richtungsfahrbahn Salzburg in Angriff genommen.