Bub drohte an einem Stückchen Karotte zu ersticken

Schutzengel in Weiß

Auf der Station übernahmen die menschlichen Schutzengel des Spitals in der Landeshauptstadt das Steuer. Noch während der Bub in den Händen seiner Eltern in die Notaufnahme für Kinder kam, erkannten Mediziner und Schwestern die drohende Gefahr. „Sofort in die HNO-Abteilung im vierten Stock!“, ordnete der diensthabende Arzt an. Dort wartete bereits der parallel dazu alarmierte nächste Schutzengel auf seinen „Einsatzbefehl“. Glück für den Buben: Mit Dr. Astrid Magele übernahm eine der Besten im Team von Abteilungsleiter und Primarius Dr. Georg Sprinzl – weltweit anerkannte Koryphäe auf seinem Fachgebiet – den kleinen Patienten.