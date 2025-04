Gas-Alarm in Kitzbühel: Wohnhäuser evakuiert

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagvormittag in Kitzbühel: Durch Reinigungsarbeiten in der Tiefgarage eines Gebäudekomplexes kam es zu einem massiven Austritt von Kohlenmonoxid (CO). Die Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Eine Bewohnerin und zwei Arbeiter mussten ins Krankenhaus gebracht werden.