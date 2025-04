Schamanin „Amela“: Polizei sucht weitere Opfer

Opfer in Österreich und Deutschland

Bislang konnten der Betrügerin Mariana M. 21 Taten mit einem Schaden von 2,5 Millionen Euro nachgewiesen werden, erklärte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes NÖ, erst kürzlich. Bis dato sind 16 Opfer in Österreich und sieben in Deutschland bekannt.