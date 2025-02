Nach Okkult-Betrug: Jetzt zwei weitere Festnahmen

Feinsilber, Bargeld, Schmuck, Gold und Luxusuhren „mit einem noch festzustellenden Wert“ sowie Waffen und Munition wurden laut Ermittlern in Maria Enzersdorf sichergestellt. Auch die in Wien gemeldete, 29-jährige österreichische Staatsbürgerin Dona D. alias „Anna“ wurde wegen Verdachts des gewerbsmäßigen schweren Betruges und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen.