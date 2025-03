„Schamanin“: 13 Opfern 1,9 Mio. Euro abgeluchst

Drei Festnahmen

Bisher gibt es drei Festnahmen in dem Fall: Am 3. Februar wurde der Sohn der „Schamanin“ festgenommen und in die Justizanstalt in Wiener Neustadt eingeliefert, am 17. Februar zwei weitere Personen: die ebenfalls 29-jährige Österreicherin Dona D., die sich „Anna“ nennt, und ein 47-jähriger Österreicher. Beide werden verdächtigt, Mitglieder in einer kriminellen Vereinigung zu sein. Ihr wird zudem schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen – ebenfalls Okkult-Betrügereien –, ihm Geldwäsche.